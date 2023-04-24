Четыре флота России выведут из подчинения военных округов Фото: REUTERS

Четыре российских флота и Каспийскую флотилию выведут из подчинения военным округам, вернув в прямое подчинение главному командованию Военно-морского флота (ВМФ) Российской Федерации. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на близкий к ВМФ РФ источник.

Как передает издание, было принято решение о выведении флотов, а также флотилии из двойного подчинения, после которого, как это было ранее, объединения станут подчиняться первоначально в мирное время главкомату ВМФ, а в последующем - в прямое подчинение.

Уточняется, что Северный флот сохранит статус военного округа, подчиняющегося непосредственно главкому Военно-морского флота РФ.

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал президенту России Владимиру Путину о внезапной проверки на Тихоокеанском флоте РФ, сообщив о приведении его в полную боеготовность.