Марочко рассказал о военных потерях Украины за прошедшую неделю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за истекшую неделю потеряли четыре тысячи военных убитыми, 90% из которых записаны в пропавшие без вести. Об этом заявил подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, отметив, что украинские власти скрывают информацию от близких родственников погибших.

«За истекшую неделю безвозвратные потери украинских боевиков по всей линии боевого соприкосновения составили более 4000 человек, из них только 10% официально признаны, остальные числятся без вести пропавшие», - приводит РИА Новости слова подполковник ЛНР.

По его словам, родственники погибших украинских военных должны «под страхом уголовного преследования», обращаться за помощью к омбудсменам Донецкой Народной Республики (ДНР) и ЛНР, чтобы в итоге получить объективную информацию

Напомним, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил, что десятки иностранных наемников были убиты во время ударе по базе в Запорожье.