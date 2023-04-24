Немецкий журнал Focus: Европа — «карлик» в политическом плане, а в военном — «червяк» Фото: REUTERS

Евросоюз стремится влиять на мировую ситуацию и будущий порядок во всем мире, однако это самообман, поскольку в политическом плане она «карлик», а в военном и вовсе — «червяк». Уже несколько десятилетий она не считается полноценным игроком в международных отношениях. Об этом пишет немецкий журнал Focus.

При этом нельзя отрицать, что ЕС играет весомую роль в мировой экономике.

В материале отмечается, что в Европе нет политического единства и ни одна страна не может себя защитить самостоятельно, а также обеспечить стабильность и безопасность государств-соседей. Даже вместе они на это не способны, поэтому они не могут оказывать никакого дипломатического влияния на международные конфликты, пишет Focus.

Ранее The Spectator спрогнозировал, что из-за конфликта на Украине ЕС может потерять связь с Восточной Европой. Отношения уже начали портиться и ряд стран уже вводит ограничения на импорт украинского зерна и прочей сельхозпродукции.