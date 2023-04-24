Bloomberg: США возмущены позицией президента Франции Макрона по Украине Фото: REUTERS

Администрация американского президента выразила раздражение из-за дипломатических усилий президента Франции Эммануэля Макрона по вопросу решения украинского кризиса. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

«Когда речь заходит о конфликте на Украине, люди, знакомые с мышлением администрации Байдена, говорят, что Белый дом раздражен тем, что, по их мнению, Макрон занимается деликатным дипломатическим вопросом, не консультируясь с союзниками», - отмечается в публикации.

В статье говорится о том, что стремление французского лидера поспособствовать началу переговоров между Москвой и Киевом не только поставило под сомнение возможность Украины достичь успехов в ходе ожидаемого контрнаступления, но также представляет угрозу единству Запада в целом.

Напомним, ранее издание Bloomberg заявило, что французский лидер собирается обратиться к Пекину с планом, который может поспособствовать переговорам между Москвой и Киевом. Позже Макрон пообещал не допустить расширения украинского конфликта, а также победы в нем России.