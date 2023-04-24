Япония заявила протест России за признание «Союза жителей Тисима и Хабомаи» нежелательной НПО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Токио выразил протест Москве из-за решения Генпрокуратуры РФ признать нежелательной организацию НПО «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи». Об этом сообщил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

Пресс-секретарь японского правительства назвал НПО «организацией бывших жителей северных островов и их потомков», выступающая за подписание мирного договора между Москвой и Токио. Он также «то, на чем настаивает Россия», является односторонним требование и не соответствует действительности.

Бывшие жители островов, как он заявил, сообщили о своей мечте «хотя бы на один день раньше была решена территориальная проблема, а также чтобы возобновились посещения могил».

Напомним, Генеральная прокуратура РФ признала деятельность японской НПО «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи» нежелательной. Как писал сайт KP.RU, по заявлению Генпрокуратуры, после изучения документов стало ясно, что действия данной организации направлены на нарушение территориальной целостности России, а главной целью этого НПО назвали отторжение островов Итуруп, Кунашир и Малой Курильской гряды.