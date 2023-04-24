Почти три миллиона человек отслеживало рейс Сергея Лаврова в Нью-Йорк Фото: REUTERS

За рейсом, на котором глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров летел в Нью-Йорк, следили почти три миллиона человек на ресурсе Flightradar. О таком рекорде рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

При этом одномоментно за рейсом наблюдали более 700 тысяч человек.

Сергей Лавров вылетел в США примерно в 04:00 по московскому времени, а на данный момент министр уже прибыл в Нью-Йорк, где встретится с генсеком ООН Антониу Гуттерешем. Уже сегодня он примет участие в одном из центральных мероприятий представительства России в Совбезе ООН.

Ранее стало известно, что почти все члены делегации Лаврова получили американские визы, а на Совете безопасности ООН глава МИД РФ проведет дискуссию о контурах нового мирового порядка. Также будет обсуждаться тема эффективная многосторонность через защиту принципов ООН.