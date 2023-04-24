Микрофинансовые организации ужесточат проверку заемщиков, чтобы избежать мошенничеств Фото: Олег УКЛАДОВ

С 24 апреля микрофинансовые организации (МФО) ужесточат правила проверки заемщиков. Новые стандарты утверждены ЦБ и они усложнят деятельность мошенников, а значит, жертв, на которых за спиной оформили кредиты, станет меньше.

Теперь в МФО будут активнее проверять личность заемщика и его данные, если выдача происходит онлайн.

Ранее во многих организациях для получения дистанционного кредита было достаточно копии паспорта и номера телефона, то теперь организациям придется провести минимум три из десяти мероприятий, указанных в новых стандартах.

Нужно убедиться в действительности паспорта, проверить кредитную историю, удостовериться, что фото в документе не подделка.

К тому же, нужно обязательно проверить, что заемщик – человек, которому принадлежит паспорт, а не мошенник.

Помимо этих мер, будут повышены резервы по таким займам: это подстегнет МФО работать тщательнее и снизит уровень мошенничества в данном сегменте.

Для понимания картины в ЦБ приводят статистику: в 2022 году число жалоб на МФО сократилось на 5,6%, но если смотреть на структуру обращений, то становится понятно, что мошенничества теперь регистрируются чаще (увеличение на 38,6%). Люди не знают, что на них оформлен кредит и портят кредитную историю – таких обращений стало больше на 49,9%.

В прошлом году в ЦБ поступило 4,2 тыс. жалоб на кредиты, оформленные мошенниками. Они воспользовались чужими данными.

- C конца прошлого года их количество растет, за I квартал 2023 года оно составило 1,9 тыс., — сообщили «Известиям» в пресс-службе Центробанка.

Ранее, начальник управления ЦБ РФ Алексей Чирков сообщил о планах синхронизации взысканий долгов физических лиц с несколькими кредиторами. Россияне стали активно использовать для взыскания долгов нотариальную исполнительную надпись. Это помогает кредиторам сразу направлять документы судебным приставам, пишет ФАН.

Тем временем, в начале апреля среднее количество розничных кредитов на одного российского заемщика составило 2,3 кредита. Об этом RT рассказали в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выше всего кредитная нагрузка на людей в возрасте от 25 до 30 лет — 2,6 кредита. А ниже всего на тех, кто старше 65 лет — 1,8 кредита.

Юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев рассказал «360», как обезопасить себя от мошеннических кредитов и предотвратить финансовые потери.