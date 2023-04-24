«Увидев меня, он отвел глаза»: Киркоров рассказал, как Зеленский превратился в «зомби» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Популярный российский певец Филипп Киркоров рассказал о том, как он познакомился с тогда ещё будущим президентом Украины Владимиром Зеленским, каким был этот человек, как он жил у Киркорова дома, а также о его превращении в «зомби». Об этом певец поведал в интервью изданию «Аргументы и факты».

«У нас были замечательные отношения. Зеленский очень хотел попасть на российский телевизионный рынок. И просил меня похлопотать. Говорил, что на Украине уже всё сделал как артист и хочет дальнейшего развития. Когда создавалась программа «Фактор А», я предложил Пугачевой сделать его моим соведущим», - вспоминает Киркоров.

По словам певца, познакомились с Зеленским они в начале нулевых, в Киеве. Два сезона они вместе вели шоу «Фактор А» на телеканале «Россия». Киркоров здорово помог будущему украинскому президенту, не только пристроив его на российское ТВ, но и позволив бесплатно жить в своей квартире полгода. Исполнитель также получил от этого выгоду - Зеленский помог ему попасть в фильм Мариуса Вайсберга «Любовь в большом городе». В последний раз они виделись в 2015 году, случайно встретились в торговом центре в Майами, где Зеленский выбирал обувь.

«Увидев меня, он отвёл глаза. То, что с ним сейчас происходит, для меня полное откровение. Я его не узнаю. Это другой человек. Абсолютный зомби, который ничего не видит и не слышит», - говорит певец.

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