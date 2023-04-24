Пожар на нефтебазе в ЛНР произошел в результате атаки украинского беспилотника Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Причиной пожара на нефтебазе в городе Ровеньки в Луганской Народной Республики (ЛНР) стала атака беспилотника. Об этом сообщили в понедельник, 24 апреля, в региональном МЧС, отметив, что пожар смогли потушить

Ранее представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинская армия нанесла удары по городу Ровеньки.

«В результате атаки беспилотного летательного аппарата произошла разгерметизация с последующим горением резервуара на объекте ООО ТД "Ровеньковская нефтебаза», - сказано в сообщении пресс-службы.

В МЧС отметили, что на место инцидента направлены силы и средства Ровеньковского гарнизона, а также подразделения из близлежащих городов. Как уточнили в ведомстве, из-за атаки загорелся один из резервуаров, в котором находилась легко воспламеняющаяся жидкость. Сообщается, что существовала угроза перехода огня на другие резервуары.

«Одновременно с тушением пожара производилось охлаждение рядом расположенных емкостей», - сказано в заявлении, где также сообщают, что пожар ликвидировали в 05.40 в понедельник, 24 апреля, а жертв и пострадавших нет.

Напомним, сегодня, 24 апреля, утром Черноморским флотом РФ был уничтожен надводный беспилотник. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, БПЛА пытался атаковать Севастополь.