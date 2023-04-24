Мировые расходы на вооружение в 2022 году стали самыми высокими за последние 8 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Расходы на вооружение во всем мире в 2022 году достигли рекордных показателей за последние восемь лет. Они выросли на 3,7% и общая сумма затрат составила 2,224 триллиона долларов. Такие показатели предоставил в своем исследовании Стокгольмский международный институт исследования проблем мира.

Глобальные оборонные расходы ежегодно растут с 2015 года.

Лидерами по военным затратам стали: Россия, Китай, США, Саудовская Аравия и Индия. Объем их расходов составляет порядка 63 процентов от мировых в сфере военно-промышленного комплекса. Оборонные расходы в России выросли на 9,2% и достигли показателя в 86,4 миллиарда долларов, однако отмечается, что эти показатели могут быть неточными из-за малого количества информации от российских властей.

В Европе военные расходы выросли на 13 процентов, что стало рекордным показателем со времен «холодной войны». Больше всех увеличили затраты на вооружение Финляндия, Литва, Швеция и Польша.

Ранее стало известно, что доходы российского бюджета начали догонять расходы в марте 2023 года. При этом в марте был профицит в 183 миллиарда рублей, а Минфине рассчитывают, что положительная динамика продолжится.