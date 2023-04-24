Больше половины россиян готовы терпеть плохого начальника ради хорошей зарплаты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Россияне ответили, готовы ли работать на определенной должности, если отношения с начальством не сложились.

46% опрошенных готовы поменять работу, если установить контакт не удается. А 45% так уже делали. Так что для большинства россиян не составляет проблемы отказаться от места, где им некомфортно. Только 9% будут терпеть и подстраиваться под руководителя.

Таковы данные опроса, озвученные сервисом Работа.ру. Ключевой стимул, чтобы терпеть плохого руководителя– заработная плата. Ради высокой зарплаты 51% россиян будет работать на своем месте. Второй аргумент, чтобы остаться на работе – специфика самой деятельности. Если она нравится, то 43% респондентов будут мириться с прихотями руководителя. А для 32% важен коллектив – если отношения хорошие, то начальника можно потерпеть.

Боятся, что не смогут найти работу с такой же зарплатой 28%, пишет "Газета.ru".

Ответ «Нет возможности и сил искать новую работу, а также большой стаж работы в компании» выбрали 17% участников опроса.

Большинство россиян стараются нейтрально относиться к руководителю (44%), а 37% довольны своим начальником, так как он может поддержать и является профессионалом своего дела. Только у каждого пятого имеется негативный опыт.

Исследования покажут, что четверть россиян стала за последний год рассчитывать в работе только на себя, а не на помощь и поддержку коллег. Такой же процент опрошенных подчеркнул, что в коллективе стало больше конфликтов. Еще 14% респондентов перестали работать в команде, пишет РИАМО.

Еще 14% опрашиваемых указали, что отказались от командной работы. Соответствующее решение связано с потерей доверия к коллегам, пишет ФАН.

Тем временем, у россиян возникли проблемы при регистрации в качестве безработных. Это произошло из-за перехода таких услуг полностью в цифровой вид. Безработица находится на рекордно низком уровне в 3,6%, поэтому найти работу для действительно желающих не составляет труда, пишет газета "Известия".