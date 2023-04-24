Сильная магнитная буря, вызвавшая северное сияние в Москве, продолжается Фото: REUTERS

Пик очень сильной магнитной бури, которая вызвала полярные сияния в Санкт-Петербурге и Москве, пройден, однако она продолжается. Об этом сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН, а также Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.

Напомним, сильная магнитная буря накрыла Землю в воскресенье 23 апреля. Сообщалось, что магнитная буря происходила уровнями от G1 до G4 (от слабой до очень сильной), максимальным же значение данного показателя является G5 (экстремально сильно).

Как писал сайт KP.RU, в ходе магнитных бурь уровня G4 могут возникнуть помехи в связи и навигационных системах, а жители планеты могут наблюдать северное сияние в нехарактерных для данного явления регионов, в частности, в тропиках.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, почему одни люди страдают от магнитных бурь, а другие – нет.