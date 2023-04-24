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НовостиПолитика24 апреля 2023 7:46

В Богородском округе упал беспилотник весом в 100 килограммов без боеприпасов

Силовики уточняют принадлежность дрона
Роман ПОЛОСИКОВ
В Богородском округе упал беспилотник весом в 100 килограммов без боеприпасов

В Богородском округе упал беспилотник весом в 100 килограммов без боеприпасов

Фото: Александр ГЛУЗ

На окраине Богородского округа в Подмосковье упал стокилограммовый беспилотник, не имевший боеприпасов. Его обнаружили в лесополосе возле садового товарищества. Сейчас проводятся экспертизы, которые позволят выяснить место, откуда его запустили. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Предварительно сообщается, что найденный беспилотник произведен в Америке.

Также отмечается, что данная авиамодель оснащена двигателем внутреннего сгорания и не имеет никаких боеприпасов. Продолжаются экспертизы, чтобы полностью восстановить картину того, как он попал в это место, а также узнать, кто и с какой целью его запускал. Специалисты добавили, что безопасности жителей ничего не угрожает.

Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил, что Черноморский флот уничтожил беспилотник, который пытался атаковать Севастополь. Второй беспилотник взорвался сам.