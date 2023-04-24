В Казахстане отказались от проведения военного парада ко Дню Победы в целях экономии средств Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Казахстана заявило, что не планирует проведение в 2023 году военного парада, посвященного Дню защитника Отечества, который отмечают 7 мая, и ко Дню Победы 9 мая, назвав причиной экономию средств, а также необходимость решения других задач. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба министерства.

«Проведение военного парада в Казахстане в 2022 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач», - сказано в заявлении военного ведомства.

В министерстве приоритетным назвали поддержку «требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана», а также «выполнение задач по обеспечению охраны и обороны государственных и военных объектов».

В 2021 и 2020 годах в Казахстане также отказались от проведения военного парада в честь Дня защитника Отечества и Дня Победы, причиной тогда была эпидемическая ситуация из-за распространения коронавирусной инфекции.

В прошлом году проведение военного парада, которые были посвящены 30-летию образования Вооруженных сил Республики Казахстан и Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, также было отменено из-за необходимости экономии средств.