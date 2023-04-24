МИД Китая: КНР уважает суверенный статус всех республик, бывших частью СССР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай всегда с уважением относился к суверенному статусу всех республик, которые раньше входили в состав СССР. Об этом заявила 24 апреля официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин, комментируя запрос ТАСС.

«Китай уважает суверенный статус республик, образовавшихся после распада Советского Союза», - заявила Нин, комментируя слова китайского посла во Франции Лу Шае о принадлежности Крымского полуострова.

Официальный представитель МИД Китая также подчеркнула, что после распада Советского Союза Китай был первым государством, начавшим выстраивать дипломатические контакты со всеми новыми республиками, образовавшимися из единой страны. С тех пор как дипломатические отношения были установлены - КНР придерживалась принципов взаимного уважения и равного обращения со всеми постсоветскими странами.

Ранее KP.RU сообщил о том, что китайский посол во Франции Лу Шае заявил об исторической принадлежности Крыма России, из-за чего на Украине началась настоящая истерия.