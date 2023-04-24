AP: в Конгрессе США провели «военную игру» по возможному сценарию конфликта Китая и Тайваня Фото: REUTERS

Конгрессмены США из спецкомитета палаты представителей по КНР провели «военную игру» для моделирования возможных сценариев вторжения китайской армии на Тайвань. Об этом сообщает Associated Press, чей журналист был на встрече.

Моделирование сценария было проведено на настольных картах в рамках игры. Конгрессмены старались сдержать Пекин от атаки Тайваня или же победить его, если первая задача не получится.

По сценарию игры парламентарии Тайваня заявили о необходимости признания независимости острова, после чего Пекин выдвинул неприемлемые условия, стягивая свои войска. Конфликт начинается с блокады Тайваня, а армия КНР проводит ракетный обстрел острова, а также баз США в Японии и на Гуаме.

Как отмечается, первоначальные потери Вашингтона исчислялись бы тысячами человек, а потери Китая и Тайваня были более значительными. Конгрессмены также пришли к выводу, что союзники США почти не оказали был военной помощи американской стороне из-за дипломатических усилий Китая.

Один из конгрессменов попытался уточнить, какими именно будут экономические потери в случае, если Вашингтон применит максимальные ограничения в отношении Пекина. В рамках игры такие потери назвали «катастрофическими» для обеих стран.

«Кто доложит президенту, что он должен сказать американскому народу: «Попрощайтесь со своими айфонами»?» - спросила у коллег конгрессмен Эшли Хинсон.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай отработал маневры, призванные окружить и сдержать Тайвань в случае необходимости.