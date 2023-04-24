В Совфеде призвали европейских политиков прекратить травлю посла Китая за позицию по Крыму Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенатор Российской Федерации от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков призвал политиков из Евросоюза прекратить травлю китайского посла во Франции Лю Шайе из-за его позиции по Крыму.

Он посоветовал им смириться с историческими реалиями.

Политик добавил, что сейчас в Евросоюзе поддержка различных негодяев стала нормой, а тех, кто говорит правду подвергают травле, пытаются наказать и объявить персонами нон грата. Европейским политикам стоит остановиться и принять исторические реалии, признав, что Крым — это Россия.

Также он отметил, что позиция китайского посла полностью правдива и взвешена с исторической точки зрения.

Напомним, что ранее посол КНР во Франции Лю Шайе заявил, что исторически Крым был и остается российским. Его слова вызвали широкий резонанс у европарламентариев и они призвали объявить посла персоной нон грата.