Правительство России предложило взимать 30% НДФЛ с уехавших за границу работников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России внесло в Госдуму РФ проект закона о повышении налоговой ставки для работающих из-за рубежа россиян.

После утраты российского налогового резидентства с россиян, проживающих за границей будет взиматься НДФЛ в размере 30% вместо 13%, а новые правила затронут всех уехавших, кто использует для работы российский сегмент интернета или же размещенные в России технические и программно-аппаратные средства.

Согласно документу, который был опубликован в базе Госдумы РФ, уже с 1 января 2024 года компании-работодатели, а также заказчики будут взимать с вознаграждений уехавших из России сотрудников или исполнителей НДФЛ по базовой ставке в 13–15%, но после утраты налогового резидентства данная ставка возрастет до 30%.

Новые правила затронут работающих официально по трудовому договору, а также фрилансеров, однако нововведения не затронут, если они являются налоговым резидентом России, получают вознаграждение на счет в российском банке.

Таким образом компании в России должны будут сами определять, какую ставку по НДФЛ применять в отношении сотрудника в зависимости от того, осуществляет ли он свою деятельность за рубежом или нет.