Нарышкин: Польша опасается удара в спину от Германии и готовится отразить возможную атаку с запада Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Польша, помимо того, что замахивается на территории Восточной Украины, в надежде забрать себе часть земель, боится нападения со стороны Германии. Об этом заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Наряду с захватническими устремлениями в отношении западных регионов Украины в Варшаве усиливаются антинемецкие настроения и опасения относительно возможных реваншистских претензий Берлина», - говорит глава разведки.

Как отметил Нарышкин, в Варшаве боятся, что Германия может потребовать назад территории, которые отошли Польше после Второй мировой войны, и эти опасения уже напрямую отражаются на военном планировании польской армии. По словам главы ведомства, Польша снова превращается в государство, которое Уинстон Черчилль когда-то называл «гиеной Европы».

«По поступающим в СВР сведениям для польского руководства в условиях украинского кризиса становится все более острой тема геополитического передела, включающего пересмотр границ государств», - сообщает разведка.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Нарышкин ещё в начале марта 2023 года предупредил о планах Польши по захвату восточной части Украины.