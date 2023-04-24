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НовостиВ мире24 апреля 2023 8:46

Пользователи Twitter раскритиковали Reuters за ролик про солдата ВСУ с позывным «Адольф»

По их мнению, видео выложили в соцсеть ради кликов и пользовательской активности
Екатерина КОСОБОКОВА
Пользователи Twitter раскритиковали Reuters за ролик про солдата ВСУ с позывным «Адольф»

Пользователи Twitter раскритиковали Reuters за ролик про солдата ВСУ с позывным «Адольф»

Фото: REUTERS

Пользователи Twitter остались недовольны выложенным в соцсеть агентством Reuters роликом о солдате Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Адольф».

В комментариях к видео, в котором агентство берет интервью у военнослужащего на тренировочной базе в Харьковской области, было оставлено много негативных замечаний. Так, один из пользователей, поинтересовался, кто в Reuters разрешил опубликовать данный ролик? По его мнению, это было сделано для «кликов и пользовательской активности».

Другой комментатор сыронизировал, что в агентстве, скорее всего, выбрали военнослужащего, у которого позывной «наименее явно отсылает к нацистам». Еще один пользователь предположил, что такое имя солдат выбрал случайно. Адольф является типичным украинским именем, пошутил другой.

Их поддержал еще один пользователь, который считает «абсолютно позорным» то, что люди, слыша позывной этого солдата, автоматически делают вывод, что он отдает дань уважения Адольфу Гитлеру.

Другой комментатор съязвил, что военнослужащий просто любит джазовую музыку, а позывной выбрал в честь изобретателя саксофона Адольфа Сакса.

Как писал сайт KP.RU, ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отметил чрезвычайную важность борьбы с любыми проявлениями нацизма, в том числе и на Украине.