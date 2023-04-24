Михаил Дегтярев: «Избирательная система постоянно развивается для большей прозрачности»

Михаил Дегтярев и Элла Памфилова примут участие в Дальневосточном электоральном форуме. Фото: правительство Хабаровского края

Вновь Хабаровский край принимает почетных гостей из Федерального центра. В ходе рабочей встречи в стенах краевого правительства, председатель избирательной комиссии России Элла Памфилова и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев обсудили состояние избирательной системы в регионе и планы по ее дальнейшему развитию.

Одной из инициатив, способных дать новый импульс в развитии данного направления, а также собрать опыт других регионов и оценить возможности внедрения лучших практик на территории Хабаровского края, является Дальневосточный электоральный форум, который пройдет в Хабаровске 25 апреля.

Масштабное мероприятие состоится в этом году впервые и соберет на одной площадке специалистов своего дела – участниками форума станут руководители избиркомов со всего Дальнего Востока, а также ключевые эксперты ЦИК, представители политических партий и органов власти.

Проведение Дальневосточного электорального форума приурочено к 30-летию российской избирательной системы.

- Наш президент Владимир Владимирович Путин подчеркивает, что за эти годы создана полноценная законодательная база, регламентирующая подготовку и проведение выборов различных уровней. А самое главное - обеспечиваются гарантии соблюдения избирательных прав граждан Российской Федерации. Очень важно, что система постоянно развивается, реагирует на вызовы и не пренебрегает использованием новых технологий для обеспечения выборам еще большей прозрачности, - заявил Михаил Дегтярев.

Глава ЦИК, в свою очередь, отметила неподдельный личный интерес губернатора к повышению эффективности краевой избирательной комиссии, поблагодарив его за поддержку идеи проведения ДЭФ.

- Это важнейшее мероприятие не только для всего ДФО, но и для наших коллег из других регионов страны, способное дать взаимообогащающий опыт, который поспособствует развитию российской избирательной системы России и всем электоральных процессов, - заметила Элла Памфилова.

Не менее важный вопрос, рассмотренный сторонами во время встречи – организация единого дня голосования. Выборы глав и депутатов в районах, а также выборы мэра Хабаровска пройдут 10 сентября 2023 года.