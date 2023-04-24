Страны Балтии вызовут представителей Китая из-за слов посла КНР во Франции про Крым Фото: REUTERS

Министерства иностранных дел стран Балтии вызвали послов Китая для того, чтобы те объяснили слова посла КНР во Франции Лю Шая, заявившего накануне, что нет международного соглашения о суверенном статусе постсоветских стран.

В минувшую пятницу, 24 апреля, Лю Шай, комментируя вопрос о том, считает ли он Крым украинским, заявил, что регион был «российским изначально».

«Даже эти страны бывшего Советского Союза не имеют эффективного статуса, как мы говорим, в соответствии с международным правом, потому что нет международного соглашения, конкретизирующего их статус суверенной страны», - заявил тогда китайский дипломат.

Позже министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна назвал заявление дипломата "непонятным", отметив, что внешнеполитическое ведомство республики вызвало китайского посла для объяснений.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс также сообщил о вызове посла КНР, назвав заявление китайского дипломата «совершенно неприемлемым». «Ожидаем разъяснений от китайской стороны и полного опровержения данного заявления», - заявил он.

Тем временем в Министерстве иностранных дел Франции заявили, что шокированы словами Лю Шая.

Как писал сайт KP.RU, сенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков призвал политиков Европейского союза закончить травлю китайского дипломата из-за его позиции по Крыму, отметив, что нужно смириться с историческими реалиями.