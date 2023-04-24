Bloomberg: посольство Китая во Франции удалило интервью главы дипмиссии КНР о статусе Крыма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство Китая во Франции удалило из официального аккаунта в социальной сети WeChat стенограмму интервью главы китайской дипмиссии в Париже Лю Шайе телеканалу LCI, где дипломат заявил о статусе Крыма, а также странах Балтии. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как передает издание, в дипмиссии приняли такое решения после волны негодования политиков западных стран. Отмечается, что примерно 80 европейских парламентариев в письме призвали министра иностранных дел Франции Катрин Колонна объявить посла Китая в Париже персоной нон грата.

«Посольство первоначально разместило всю стенограмму выступления посла … в понедельник утром. Однако к полудню по пекинскому времени стенограмма была удалена со ссылками на то, что контент "был удален автором"», - сказано в публикации, где также сообщают, что данное интервью не было опубликовано на официальном сайте дипмиссии.

Напомним, в ходе интервью Лю Шай, отвечая на вопрос, считает ли он Крым украинским, назвал регион «российским изначально», а также заявил об отсутствии международного соглашения о суверенном статусе постсоветских стран.

Как писал сайт KP.RU, Министерства иностранных дел стран Балтии вызвали послов Китая для объяснения слов Лю Шая.

Тем временем, член международного комитета Совфеда, сенатор РФ от крымского региона Сергей Цеков призвал европейских политиков прекратить травлю китайского посла, заявив о необходимости смириться с историческими реалиями.