Умер Андрей Петров, худрук Кремлевского балета

В возрасте 77 лет ушел уз жизни артист балета и хореограф Андрей Петров. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

В возрасте 77 лет ушел уз жизни артист балета и хореограф Андрей Петров, который был основателем и худруком «Кремлевского балета». Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщил театр «Кремлевский балет».

«Жизненный путь Андрея Борисовича всегда был наполнен творческими порывами, добросовестным созидательным трудом и деятельным стремлением внести свой вклад в сохранение и развитие русского хореографического искусства», - сказано в сообщении театра.

Андрей Петров стал основателем «Кремлевского балета», занимая там должность художественного руководителя с 1990 года. Кроме того, он был главным балетмейстером театра, а директором этого театра был глава «Кремлевского балета» - Николай Троицкий.

В 1970-х годах Андрей Петров ставил спектакли в Театре на Таганке, а также Театре на Бронной и Московском театре «Ромэн», а в период с 1993 по 2001 годы артист занимал пост генерального директора Государственного Кремлевского дворца, где также был режиссером-постановщиком многих программ. С 2006 года он стал секретарем Союза театральных деятелей РФ, а также председателем Комиссии СТД РФ по хореографии.