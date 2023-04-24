Татьяна Голикова заявила, что показатель ожидаемой продолжительности жизни в РФ вырос до 73,3 года Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

По итогам 2022 года ожидаемая продолжительность жизни в России выросла до 72,8 года, но при этом тенденция роста сохраняется. Уже за первый квартал этого года показатель вырос до 73,3 года. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минздрава России.

Она отметила, что в ковидный период этот показатель ушел в негативный тренд, но сейчас он увеличивается высокими темпами.

Также сократился и общий показатель смертности в России. За 2022 года он снизился сразу на 22 процента, но все еще не достиг уровня доковидного периода. Она подчеркнула, что необходимо продолжать работу по реализации национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение».

Несмотря на положительные показатели, впереди еще много работы, считают в Минздраве.

Ранее Татьяна Голикова рассказывала, что 3,6 миллиона россиян вышли из бедности. Такого результата удалось добиться за последние шесть лет. Сейчас количество людей за чертой бедности в России достигло минимальных показателей с начала ведения учета статистики.