МИД Китая обвинил США в «научно-технической травле» из-за ограничений на экспорт чипов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон занимается «научно-технической травлей», вводя ограничения на экспорт микроэлектроники в Китай. Всё это США делают исключительно ради собственных интересов и сохранения гегемонии, о чём заявила во время брифинга 24 апреля официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Это представляет собой образец научно-технической травли и торгового протекционизма», - заявила Нин.

В Китае также указали на то, что США втягивают в свои игры, направленные только на их интересы, третьи страны. Американцы оказывают давление, или иными методами принуждают страны поддерживать их политику, что не только наносит ущерб интересам международных компаний, но и грубо нарушает принципы рыночной экономики, экономические и торговые правила, принятые во всём мире.

Ранее KP.RU сообщил о том, что власти Китая начали проверку угрозы национальной безопасности со стороны американской корпорации Micron, крупнейшего производителя микрочипов.