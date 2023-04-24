Песков подтвердил, что его сын принимал участие в спецоперации

Песков подтвердил, что его сын служил на спецоперации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 24 апреля, подтвердил информацию о том, что его сын, 33-летний Николай Песков, принимал участие в специальной военной операции.

«Действительно, он принимал участие в специальной военной операции», - заявил Песков.

Официальный представитель Кремля напомнил, что его сын в свое время прошел службу в Вооруженных силах России, таким образом исполнив «свою конституционную обязанность». Дмитрий Песков, поясняя решения сына об участии в СВО, также отметил, что тот «взрослый человек».

«Большего я не хотел бы говорить, это не имеет отношения к моей работе», - пояснил пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

Ранее в интервью KP.RU, Николай Песков впервые рассказал о своей службе в зоне СВО. Он сообщил, что это было его решение, но отец его поддержал. Николай Песков пояснил, что должен был исполнить свой долг.

Сын Дмитрия Пескова также рассказал, что надеется, что отец им гордится. По словам Николая Пескова, в зоне спецоперации его приняли хорошо. Однако он пояснил, что в части не знали, что он сын пресс-секретаря президента России, там все общались не по именам и фамилиям, а по позывным.