Нарышкин назвал острой для Польши тему границ в условиях кризиса на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в понедельник, 24 апреля, заявил, что в возглавляемое им ведомство поступают сведения о том, что тема пересмотра государственных границ становится все более острой для польского руководства в условиях кризиса на Украине.

«Для польского руководства в условиях украинского кризиса становится все более острой тема геополитического передела, включающего пересмотр границ государства», - сказал Нарышкин.

Как ранее писал сайт KP.RU, по мнению главы Службы внешней разведки РФ, в Варшаве опасаются нападения со стороны Германии, которая может потребовать вернуть себе территории, которые Польша получила по итогам Второй мировой войны. Все это, по данным Нарышкина, уже напрямую влияет на военное планирование, которое осуществляется в Варшаве. Глава ведомства отметил, что Польша вновь превращается в «гиену Европы», так ее называл Уинстон Черчилль.

Напомним, ранее Нарышкин сообщил, что Варшава ждет удачного момента, чтобы взять под контроль часть Украины. По его словам, польские националисты мечтают об этом, и эти мечты становятся «элементом национальной идеологии».