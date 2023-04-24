ФСБ задержала сотрудника ЧОП, призывавшего участвовать в боевых действиях на стороне Украины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала сотрудника частного охранного предприятия (ЧОП), планировавшего принять участие в боевых действиях на стороне Украины, а также призывавшего своих коллег к нему присоединиться. Об этом заявили в пресс-службе управления ведомства по Москве и области.

Как сообщает ведомство, мужчина исходил из желания «улучшить свое материальное положение», дав признательные показания после задержания. Уточняется, что задержанному, который подпадает под статью о «Публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства», грозит до 18 лет тюремного заключения.

Напомним, в июле прошлого года ФСБ задержала в Крыму петербуржца, который также планировал участвовать в боевых действиях на стороне Украины. Отмечалось, что 35-летний житель Санкт-Петербурга планировал пересечь российскую границу через Крым.