В России упростят ипотечным заемщикам реструктуризацию кредитов в разных банках

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рабочая группа Центробанка при участии ДОМ.РФ и Сбербанка разработала новый механизм одновременного урегулирования проблемной задолженности заемщиков, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Речь о людях, которые получили кредиты одновременно в нескольких финучреждениях, но не смогли справиться с долговой нагрузкой. Новый алгоритм закреплен в Стандарте защиты прав и интересов заемщиков-физических лиц — этот документ утвержден Банком России. Он касается урегулировании задолженности по кредитам, которые получали не для ведения предпринимательской деятельности. То есть речь про ипотечные займы, рядовые потребительские кредиты и т.д.

— Сегодня ипотека остается одним из основных способов улучшения жилищных условий россиян. При участии ДОМ.РФ реализуется ряд льготных программ, позволяющих снизить платежную нагрузку по кредиту, а также погасить часть задолженности многодетным семьям. Отмечу, что в 2022 году ипотека обеспечила 86% прироста всех розничных кредитов, а ее доля впервые превысила 50% в структуре заимствований граждан. Вместе с тем, с учетом общей экономической ситуации и тенденций рынка мы видим, что растет доля ипотечных кредитов с высокой долговой нагрузкой: в четвертом квартале 2022 года выдача таких кредитов достигла 44% по сравнению с 36% кварталом ранее, — сообщил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

Если семья заемщика попадает в сложную жизненную ситуацию, ухудшается платежная дисциплина. Как следствие возникает риск утраты жилья. Зачастую, это единственная жилплощадь семьи.

— Чтобы этого не допустить сегодня вместе с коллегами из Банка России и Сбербанка мы предлагаем рынку новый комплексный подход, который поможет заемщикам и кредиторам найти индивидуальное взаимоприемлемое решение и урегулировать возникшую проблему с платежами по кредитам, — отметил Ниденс.

По данным Института развития, сейчас 7,7 млн российских семей имеют непогашенную ипотеку. В общем объеме портфеля уровень просроченной задолженности сроком более 90 дней не превышает 0,7%.

Новый механизм нацелен на решение проблем должников, которые имеют несколько кредитов в разных банках. К примеру, заемщик взял займ на покупку жилье (ипотеку) и кредит на ремонт. Когда у человека снижаются доходы, в первую очередь он старается платить по ипотечному кредиту — опасаясь потерять жилье. По другим долгам появляются просрочки. При этом, как правило, заемщик обращается только к одному кредитору по вопросу восстановления платежной дисциплины. Хотя имеет возможность временно снизить размер платежей по всем кредитам одновременно.

— Заемщик, столкнувшийся с потерей работы, длительной болезнью и другими сложностями, сможет обратиться в один из банков с заявлением о комплексном урегулировании задолженности. В нем он укажет и другие банки, перед которым имеются неисполненные кредитные обязательства. Эти банки смогут или самостоятельно взаимодействовать друг с другом в рамках стандарта, или назначить одного из них оператором, который возьмет на себя задачу по согласованию со всеми заинтересованными сторонами возможности реструктуризации кредитов заемщика, — разъяснили алгоритм в ЦБ.

В новом документе также прописали перечень сложных жизненных ситуаций, которые могут быть причиной для реструктуризации долгов, а также составили примерный список подтверждающих документов. Применение стандарта будет носить добровольный характер. Инструкции для заемщиков кредиторы, которые захотят присоединится к Стандарту, опубликуют на своих сайтах.