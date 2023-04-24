Глава Минздрава России Мурашко заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Во многом ситуация с коронавирусом в России уже стабилизировалась, однако он все еще сохраняет свое влияние на показатели в здравоохранении. С таким заявлением выступил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

Он отметил, что ковид меняется, поэтому необходимо также менять и подходы системы здравоохранения к нему.

В России, как и во всем мире, коронавирус стал крупнейшим вызовом для всей системы здравоохранения, подчеркнул Мурашко. Стабилизировать ситуацию с заболеваниями удалось за счет вакцинации населения и на данный момент более 73 миллионов человек успешно привились от COVID-19.

Ранее профессор-вирусолог Александр Лукашев заявил, что эпидемия ковида уже закончилась, однако болезнь будет аукаться бесконечно. Он отметил, что, несмотря на снижение показателей, нельзя исключать появление нового штамма, с более высокой тяжестью заболевания.