Обвиняемая в совершении теракта Трепова в суде заявила, что «безумно сожалеет» о произошедшем

Фото: ГУ МВД

Дарья Трепова, обвиняемая в совершении теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, в ходе заседания суда заявила, что сожалеет из-за произошедшего.

На судебном заседании девушка заявила, что «безумно сожалеет о произошедшем и каждый день молится о здоровье потерпевших».

Напомним, вечером 2 апреля этого года в петербургском кафе прогремел мощный взрыв, в результате которого умер Татарский, а также пострадали около 30 человек. На следующий день была задержана Трепова, которую потом арестовали на два месяца.

Позже стало известно, что защита обжаловала арест обвиняемой, а также появилось сообщение о том, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) установила пособника Треповой в совершении теракта, сообщив, что он готовился вместе с украинским гражданином Юрием Денисовым, который передал взрывное устройство.

Как писал сайт KP.RU, ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что теракт планировался украинскими спецслужбами, но при поддержке сторонников ФБК*, среди которых была Трепова.

* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом