Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемую в теракте Дарью Трепову. Фото: ГУ МВД

Московский городской суд в понедельник, 24 апреля, оставил без удовлетворения апелляционные жалобы адвокатов на арест Дарьи Треповой, обвиняемой в теракте в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.

«Московский городской суд оставил без изменения постановление Басманного районного суда, апелляционные жалобы защитников без удовлетворения», - сказано в сообщении суда.

Как ранее писал сайт KP.RU, мощный взрыв в кафе Петербурга произошел вечером 2 апреля. В результате происшествия погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Кроме того, более 40 человек пострадали.

Сотрудники правоохранительных органов 3 апреля задержали Дарью Трепову. Затем решением суда она была помещена в СИЗО. Адвокаты обвиняемой не согласились с этим и подали апелляционную жалобу.

Напомним, ранее ФСБ выяснила, что пособником Дарьи Треповой был гражданин Украины Юрий Денисов, он передал взрывное устройство. Тогда же ведомство заявило, что теракт, в результате которого погиб Владлен Татарский, организовали украинские спецслужбы и их агентура.