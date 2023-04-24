Песков сообщил о приглашении Путина на саммит БРИКС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о наличии приглашения президента России Владимира Путина на саммит БРИКС, который запланирован на август этого года. Он отметил, что решение об участии или неучастии президента примут ближе к делу, но Москва в любом случае намерена принять активное содействие работе саммита.

Как писал сайт KP.RU, представитель Кремля также заявил, что Москва намерена продолжить работу в БРИКС на всех уровнях, в том числе и на высшем уровне, а также сообщил, что Россия фиксирует все больший интерес государств к работе БРИКС.

«Мы считаем это очень важным объединением, актуальность которого постоянно повышается… Интерес к работе этого объединения проявляет все больше и больше государств. Поэтому работа будет продолжаться на всех уровнях», - пресс-секретарь российского лидера в понедельник, 24 апреля.