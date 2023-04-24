Силуанов: Россия будет закупаться у дружественных стран в случае запрета Евросоюзом экспорта

Силуанов: Россия будет закупаться у дружественных стран в случае запрета экспорта из ЕС Фото: Олег ЗОЛОТО

В случае введения странами Евросоюза полного запрета на экспорт товаров в Россию, необходимые товары можно будет закупать у дружественных Российской Федерации стран. Об этом заявил глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам, европейские страны думают, что кроме стран поддержавших эту инициативу, товары нельзя нигде покупать, однако это далеко не так.

Те же самые товары, а возможно даже лучшего качества, можно будет при необходимости закупать у дружественных России стран. Это отметил Силуанов во время выступления на марафоне «Знание».

Напомним, что ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае запрета импорта товаров в РФ зерновая сделка будет разорвана. Также прервется и множество поставок товаров, которые так нужны в Европе.