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НовостиЗвезды24 апреля 2023 10:53

Уголовное дело возбуждено против основателя группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева

Сам артист сообщил, что инцидент исчерпан
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Уголовное дело возбуждено против основателя группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева

Уголовное дело возбуждено против основателя группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В отношении основателя группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева было возбуждено уголовное дело после инцидента с полицейским в баре в Новосибирске. Данное сообщение подтвердили в правоохранительных органах.

«Уголовное дело действительно возбудили по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти», - приводит КП-Новосибирск заявление источника в правоохранительных органах.

Как сообщается в феврале этого года, Кортнев был в Новосибирске на концерте, где проявил неуважение к представителям закона. После чего артист был задержан и доставлен в отдел полиции. Сам певец сообщил, что инцидент исчерпан, а на него даже не был составлен протокол.

Концерт должен был пройти в Академгородке 14 февраля 2023 года, но во время мероприятия в соседнем здании случилось задымление, после чего в клубе отключили электричество и на место приехали полицейские.

Максимальное наказание по данной статье предусматривает штраф в размере заработной платы осужденного за три месяца или же исправительные работы до одного года..