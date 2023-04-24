Уголовное дело возбуждено против основателя группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева Фото: Михаил ФРОЛОВ

В отношении основателя группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева было возбуждено уголовное дело после инцидента с полицейским в баре в Новосибирске. Данное сообщение подтвердили в правоохранительных органах.

«Уголовное дело действительно возбудили по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти», - приводит КП-Новосибирск заявление источника в правоохранительных органах.

Как сообщается в феврале этого года, Кортнев был в Новосибирске на концерте, где проявил неуважение к представителям закона. После чего артист был задержан и доставлен в отдел полиции. Сам певец сообщил, что инцидент исчерпан, а на него даже не был составлен протокол.

Концерт должен был пройти в Академгородке 14 февраля 2023 года, но во время мероприятия в соседнем здании случилось задымление, после чего в клубе отключили электричество и на место приехали полицейские.

Максимальное наказание по данной статье предусматривает штраф в размере заработной платы осужденного за три месяца или же исправительные работы до одного года..