Депутат Госдумы Хамзаев предложил исключить английский язык из школьной программы

В Госдуме предложили исключить английский из школьной программы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Депутат Государственной думы РФ Султан Хамзаев заявил, что из школьной программы нужно убрать обязательное изучение английского языка.

«Пора вывести английский язык из перечня обязательных предметов в системе среднего образования», - сказал он в беседе с РИА Новости.

Парламентарий отметил, что в школьной программе в США или Великобритании нет предмета по изучению русского языка. Он заявил, что английский стал международным только из-за того, что его «обязательно всовывали в программу».

По мнению Хамзаева, сегодня России нужны хорошие специалисты в различных сферах, в том числе технических, а не «полиглоты» со знанием только английского языка.

Парламентарий также добавил, что на сегодняшний день в школьной программе стоит делать акцент на таких предметах, как физкультура, психология, а также на различных активностях, направленных на социализацию учеников.

Как писал сайт KP.RU, ранее депутат Госдумы Дмитрий Вяткин призвал убрать из школьной программы литературные произведения, которые не прошли испытания временем. Например, речь идет о романе «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына. Вместо него, по мнению депутата, нужно вернуться к изучению в школах романов «Молодая гвардия» Александра Фадеева и «Горячий снег» Юрия Бондарева. Таким образом, по словам, парламентария, будет восстановлена историческая справедливость в отношении советских произведений, которые воспитывают чувство патриотизма.