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НовостиПолитика24 апреля 2023 11:14

WP: Украинские чиновники признали, что военные операции в стране проходят под контролем США

Об этом сообщает газета Washington Post
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Украинские чиновники признали, что военные операции в стране проходят под контролем США

Украинские чиновники признали, что военные операции в стране проходят под контролем США

Фото: REUTERS

Чиновники Украины в частном порядке говорят о том, что ряд военных операций в стране контролируется Соединенными Штатами, Об этом сообщает газета Washington Post.

Украинские должностные лица давно в частном порядке заявляют о де-факто контроле США некоторых военных операций в стране.

"Киев, как правило, не будет стрелять своими американскими ракетным установками без координат, которые подтверждены или предоставлены военнослужащими США с европейской базы, чтобы удары были точными и артиллерия была сохранена", - сообщает Washington Post .

Между тем, многие из переданных Словакией и Польшей истребителей МиГ-29 находятся "не в летном состоянии". Их вынуждены использовать в качестве источника запчастей.

Ранее генерал Украины Сергей Мельник заявил о том, что ВСУ не хватает военных и техники. Также он утверждает, что на Украине не планируется всеобщей мобилизации, и выразил надежду на помощь Запада.