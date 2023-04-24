WP: Украинские чиновники признали, что военные операции в стране проходят под контролем США

Украинские чиновники признали, что военные операции в стране проходят под контролем США Фото: REUTERS

Чиновники Украины в частном порядке говорят о том, что ряд военных операций в стране контролируется Соединенными Штатами, Об этом сообщает газета Washington Post.

Украинские должностные лица давно в частном порядке заявляют о де-факто контроле США некоторых военных операций в стране.

"Киев, как правило, не будет стрелять своими американскими ракетным установками без координат, которые подтверждены или предоставлены военнослужащими США с европейской базы, чтобы удары были точными и артиллерия была сохранена", - сообщает Washington Post .

Между тем, многие из переданных Словакией и Польшей истребителей МиГ-29 находятся "не в летном состоянии". Их вынуждены использовать в качестве источника запчастей.

Ранее генерал Украины Сергей Мельник заявил о том, что ВСУ не хватает военных и техники. Также он утверждает, что на Украине не планируется всеобщей мобилизации, и выразил надежду на помощь Запада.