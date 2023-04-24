Амурский губернатор Василий Орлов во время прямого эфира с жителями поручил сделать новую «зебру» для школьников

Губернатор Василий Орлов ответил на вопросы жителей Приамурья. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Финансирование дорожного фонда Амурской области за последние годы выросло в разы, рассказал глава региона Василий Орлов в ходе прямого эфира с жителями. Губернатор в течение полутора часов отвечал на вопросы амурчан, всего на прямой эфир поступило более 500 обращений.

В первую очередь людей интересовали вопросы ЖКХ и ремонта дорог. Некоторые проблемы решались сразу, в ходе прямого эфира. В частности, Василий Орлов поручил оборудовать пешеходный переход на одной из улиц поселка Моховая Падь в городе Благовещенск. Об этом главу региона попросил местный житель. Поселок разделен улицей Театральной на две части, в каждой располагается по одному корпусу школы. Детям ежедневно приходится переходить дорогу с оживленным движением, а оборудованного пешеходного перехода в поселке нет. Губернатор поручил региональному минтрансу уже в этом году сделать для школьников новую «зебру».

«Пешеходный переход сделать в этом году, никакой сложности там нет. Продвигайте деньги внутри программы, поставьте этот проект в приоритет», - отметил Василий Орлов.

Отвечая на вопросы жителей о качестве ремонта дорог, Василий Орлов рассказал о приоритетных проектах дорожного строительства.

«В последние годы в разы увеличены размеры дорожного фонда, в прошлом году – более 20 миллиардов рублей, и в прошлом году был рекорд поставлен по строительству дорог 420 километров. В этом году цифры будут скромнее, но тоже значительный объем. В первую очередь мы ремонтируем те дороги, где наибольшая нагрузка, где больше транспорта проходит. Поэтому мы делаем трассу «Благовещенск – Свободный» и трассу «Благовещенск – Гомелевка». Делаем дороги в крупных муниципалитетах, по принципу подушевого финансирования, сколько населения, сколько транспорта и какое состояние дорог», - рассказал Василий Орлов.

Региональные власти оказывают значительную помощь муниципалитетам в ремонте местных дорог. За последние три года правительство Приамурья безвозмездно передало муниципальным администрациям около 100 единиц техники для ремонта и поддержания в хорошем состоянии гравийных трасс. Протяженность муниципальных дорог в Приамурье составляет 9 тысяч километров, из них 7 километров – гравийные.