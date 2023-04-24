WP: Киев разрабатывал планы нападения на Москву

Киев планировал удары по территории РФ 24 февраля 2023 года, но отложил их по просьбе Вашингтона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина в феврале разрабатывала планы нападения на Москву, но по просьбе покровителей из США отложила их. Такую информацию опубликовала газета The Washington Post со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы Пентагона.

По данным издания, такое указание накануне 24 февраля 2023 года дал одному из своих офицеров начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Подобные планы киевского режима обеспокоили Вашингтон, и за два дня до предполагаемых атак, они попросили отложить их на неопределенное время.

Известно, что подобный документ выпустило Центральное разведывательное управление США.

Ранее KP.RU рассказывал, что в Пентагоне обеспокоены тем, что украинские власти могут планировать удары по России из американского оружия. Они не заинтересованы в прямом конфликте с РФ.