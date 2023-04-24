Минфин пояснил, кого из уехавших за границу россиян затронет повышение НДФЛ до 30% Фото: Мария ЛЕНЦ

Налоговые поправки, предусматривающие применение ставки НДФЛ в 30%, не коснутся тех, кто работает по трудовым договорам. Таким образом министерство финансов России прокомментировало законопроект о повышении налоговой ставки для работающих из-за рубежа россиян.

«Указанные поправки не затрагивают сотрудников, которые работают по трудовым договорам, для них действующие налоговые условия никак не меняются», - сказано в заявлении Минфина РФ.

В ведомстве также подчеркнули, что проект закона пока еще находится в процессе доработки правительством России.

Напомним, ранее стало известно о том, что в федеральный парламент внесен законопроект о повышении налоговой ставки для работающих из-за рубежа россиян. Согласно поправкам, россияне, которые живут за границей, после утраты российского налогового резидентства будут уплачивать НДФЛ в размере 30% вместо 13%. Отмечалось, что, в случае принятия закона, нововведения коснутся как работающих официально по трудовому договору, так и фрилансеров.