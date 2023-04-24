Песков: преждевременно говорить о возможной отмене воздушной части Парада Победы 9 мая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что говорить о возможной отмене воздушной части Парада Победы пока преждевременно. Ранее сообщения об отмене появились в некоторых СМИ.

«Пока еще рано говорить об этом и давать такие анонсы. Я не хотел бы этого делать», - ответил Песков на вопрос о том, состоится ли воздушная часть парада.

Также политик добавил, что сам парад состоится и подготовка к нему ведется. По словам официального представителя Кремля, это будет очень важное и традиционное для 9 мая событие.

Ранее во многих городах проведение мероприятий, приуроченных к Дню Победы в Великой Отечественной войне, отменились по соображениям безопасности.

Кроме того, политик 24 апреля подтвердил информацию о том, что его сын, 33-летний Николай Песков, принимал участие в специальной военной операции. Более подробную информацию пресс-секретарь президента РФ раскрывать не стал.