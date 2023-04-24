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НовостиНаука24 апреля 2023 11:44

Россия передала Китаю лунный грунт, доставленный советской станцией более 50 лет назад

В ходе анализа этого грунта ученые смогли уточнить возраст спутника нашей планеты
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Россия передала Китаю лунный грунт, доставленный советской станцией более 50 лет назад

Россия передала Китаю лунный грунт, доставленный советской станцией более 50 лет назад

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва передала Пекину полтора грамма лунного грунта, которые были доставлены на Землю советской станцией свыше 50 лет назад, в ответ на образцы, которые были подарены Китаем в 2022 году. Об этом сообщил в понедельник, 24 апреля, Институт космических исследований (ИКИ) РАН.

«В 2022–2023 гг. в рамках сотрудничества в области космических исследований Россия и Китай взаимно передали друг другу по 1,5 грамма образцов лунного грунта», - сказано в заявлении.

Уточняется, что Китай получил образцы лунного грунта, который был собран посадочной миссией «Луна-16», совершившей посадку 20 сентября 1970 года в Море Изобилия, расположенной на видимой стороне Луны. Обратно станция смогла вернуть 101 грамм грунта, что стало первой в мире автоматической доставкой образцов вещества с другого небесного тела на Землю.

В ходе анализа этого грунта ученые смогли уточнить возраст спутника нашей планеты, который составляет 4,5 миллиарда лет.

Напомним, ранее стало известно, что в результате анализа образцов лунного грунта, доставленного на Землю автоматической межпланетной станцией «Чанъэ-5, китайские геологи обнаружили стеклянные шарики.