Россия передала Китаю лунный грунт, доставленный советской станцией более 50 лет назад Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва передала Пекину полтора грамма лунного грунта, которые были доставлены на Землю советской станцией свыше 50 лет назад, в ответ на образцы, которые были подарены Китаем в 2022 году. Об этом сообщил в понедельник, 24 апреля, Институт космических исследований (ИКИ) РАН.

«В 2022–2023 гг. в рамках сотрудничества в области космических исследований Россия и Китай взаимно передали друг другу по 1,5 грамма образцов лунного грунта», - сказано в заявлении.

Уточняется, что Китай получил образцы лунного грунта, который был собран посадочной миссией «Луна-16», совершившей посадку 20 сентября 1970 года в Море Изобилия, расположенной на видимой стороне Луны. Обратно станция смогла вернуть 101 грамм грунта, что стало первой в мире автоматической доставкой образцов вещества с другого небесного тела на Землю.

В ходе анализа этого грунта ученые смогли уточнить возраст спутника нашей планеты, который составляет 4,5 миллиарда лет.

Напомним, ранее стало известно, что в результате анализа образцов лунного грунта, доставленного на Землю автоматической межпланетной станцией «Чанъэ-5, китайские геологи обнаружили стеклянные шарики.