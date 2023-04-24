Венгрия отказалась вводить даже частичные санкции в отношении российского атома Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Будапешт откажется вводить даже частичные санкционные ограничения в отношении российской атомной энергетики. Такое заявление в понедельник, 24 апреля, сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Венгрия ни в коем случае не согласится ни на какие санкции против ядерной промышленности в той степени, в какой это повредит венгерским национальным интересам», - заявил глава венгерского внешнеполитического ведомства.

Сийярто назвал подобные меры неприемлемыми, призвав другие страны Европы не экспериментировать с ядерными санкциями, поскольку такие ограничения могут угрожать энергобезопасности республики.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на данный момент европейские страны не готовы изменить свою позицию в отношении санкционной политики, а также по вопросу украинского конфликта, однако, по его словам, «момент истины» вскоре наступит, поскольку такая политика разрушает экономику и безопасность Европы.