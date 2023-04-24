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НовостиОбщество24 апреля 2023 12:03

Матвиенко заявила о возможности использовать параллельный импорт для показа зарубежных фильмов в РФ

Так она видит перспективы показа зарубежного кино в России
Роман ПОЛОСИКОВ
Матвиенко заявила о возможности использовать параллельный импорт для показа зарубежных фильмов в РФ Фото: Михаил Метцель-ТАСС

Матвиенко заявила о возможности использовать параллельный импорт для показа зарубежных фильмов в РФ Фото: Михаил Метцель-ТАСС

Для того, чтобы показывать зарубежные фильмы в кинотеатрах по всей России, возможно, придется использовать модель параллельного импорта. Таким мнением поделилась с журналистами председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее мнению, если у граждан есть потребность в зарубежном кино, то можно взять за основу модель параллельного импорта.

Если касаться объектов авторского права, то в каждом случае необходимо применять точечный индивидуальный подход, который будет опираться на потребности экономики России и запроса от граждан страны.

Несколько крупных иностранных студий остановили прокат своих фильмов в России после начала специальной военной операции, но уже просочилась информация, что некоторые из них сами пытаются найти пути для параллельного импорта.

Ранее KP.RU писал, что примерно три четверти россиян планируют посмотреть фильм «Вызов», причем многие из них уверены, что такой масштабный проект стоит смотреть именно на большом экране.