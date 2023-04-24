Лидер правящей партии Польши Качиньский выступил против компромисса по конфликту на Украине

Председатель правящей партии страны «Право и справедливость» Ярослав Качиньский Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Польши против компромиссного решения по конфликту на Украине, заявил председатель правящей партии страны «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

«Есть предпосылки к тому, чтобы судить, что конфликт закончится определенным компромиссом, а не окончательным решением. Это будет означать, что скоро может прийти новая опасность. Мы не желаем такого решения», – сказал политик в ходе конференции в Варшаве.

Как отметил Качиньский, Польша полностью поддерживает Украину в ее желании вернуть утраченные территории.

Как писал сайт KP.RU, ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что власти Польши не намерены отказываться от планов по возвращению территорий западной Украины. По его словам, Варшава ждет, пока наступит крах украинской государственности, чтобы реализовать свои планы по захвату западных земель республики.

Между тем, президент Франции Эммануэль Макрон намерен обратиться к Китаю с планом, который может поспособствовать переговорам между Москвой и Украиной.