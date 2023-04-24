Индия заявила о задержках оплаты поставок российской нефти по цене выше 60 долларов за баррель

Индия заявила о задержках оплаты поставок российской нефти Фото: REUTERS

Некоторые компании Индии сталкиваются с задержками при оплате российской нефти по цене выше 60 долларов за баррель, заявил журналистам министр нефти страны Панкадж Джейн.

По словам чиновника, Индии «никто не мешает покупать российскую нефть по цене, превышающей установленный предельный уровень», однако возникают задержки с оплатой поставок. Как отметил министр, компании сами ищут альтернативные механизмы расчетов. Джейн добавил, большая часть поставок нефти из России осуществляется по цене ниже потолка.

Ранее стало известно, что индийские нефтеперерабатывающие заводы начали оплачивать российскую нефть в национальной валюте Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) – дирхамах. На Западе связали такое решение с западными санкциями против РФ. Индия не присоединялась к санкционному давлению на Москву, в том числе потолку цен на нефть, но кредитные организации при проведении платежей все равно проявляют осторожность.

Напомним, Россия почти полгода остается крупнейшим поставщиком сырой нефти в Индию.