CNBC Indonesia: Решение Минфина Индонезии отказаться от российской нефти вызвало возмущение среди чиновников Фото: REUTERS

Группа индонезийских чиновников выступила с осуждением решения министра финансов Индонезии Шри Мульяни отказаться от закупок нефти из России. Они назвали это опрометчивым ходом, которым Мульяни пытается прикрыть собственный коррупционный скандал. Об этом пишет издание CNBC Indonesia.

В конце 2022 года Мульяни, вместе с представителями главной нефтедобывающей компании Индонезии PT Pertamina заявили, что страна пока что не будет закупать нефть и нефтепродукты в России. Это решение, якобы, принималось при учёте многих факторов, в том числе политических.

«Они (высокопоставленные лица, Мульяни и Махфуд) должны в первую очередь заботиться о том, чтобы мы получили нефть по лучшей цене, а не о том, чтобы прикрыть свои тылы в связи с недавним коррупционным скандалом», - говорит член парламента Бенни Харман.

Хармана поддержал министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно, заявивший о критическом положении нефтяной отрасли в стране, и крайней нужде в выгодных сделках.

Напомним, что в апреле 2023 года антикоррупционный комитет раскрыл незаконные транзакции в министерстве финансов Индонезии. В ведомстве отмывали деньги на общую сумму в 23 млн долларов.