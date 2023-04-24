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НовостиЭкономика24 апреля 2023 12:41

Правительство РФ разработало концепцию технологического развития России до 2030 года

Документ описывает основные механизмы решения задачи по достижению технологического суверенитета
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Правительство РФ разработало концепцию технологического развития России до 2030 года

Правительство РФ разработало концепцию технологического развития России до 2030 года

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России разработало концепцию технологического развития страны до 2030 года, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Правительство разработало концепцию технологического развития страны до 2030 года. Планируется, что она будет утверждена в ближайшие дни», – сказал он в ходе Совета по вопросам интеллектуальной собственности.

В разработке документа участвовали представители научно-образовательного и экспертного сообщества, а также сенаторы Совета Федерации и депутаты Госдумы. Как уточнил Белоусов, концепция описывает основные механизмы решения задачи по достижению технологического суверенитета. По его словам, большая часть документа посвящена устранению регуляторных барьеров для технологических инноваций и развития рынка интеллектуальной собственности.

Напомним, ранее сообщалось, что при подготовке концепции технологического развития ее разработчики отобрали 18 направлений, которые ранее поступили от Минэкономики РФ и Минпромторга РФ.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин призвал обеспечить экономический суверенитет страны. Возврат к росту экономики не должен приводить к тому, чтобы чиновники расслаблялись, подчеркнул глава государства.