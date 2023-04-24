Правительство РФ разработало концепцию технологического развития России до 2030 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России разработало концепцию технологического развития страны до 2030 года, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Правительство разработало концепцию технологического развития страны до 2030 года. Планируется, что она будет утверждена в ближайшие дни», – сказал он в ходе Совета по вопросам интеллектуальной собственности.

В разработке документа участвовали представители научно-образовательного и экспертного сообщества, а также сенаторы Совета Федерации и депутаты Госдумы. Как уточнил Белоусов, концепция описывает основные механизмы решения задачи по достижению технологического суверенитета. По его словам, большая часть документа посвящена устранению регуляторных барьеров для технологических инноваций и развития рынка интеллектуальной собственности.

Напомним, ранее сообщалось, что при подготовке концепции технологического развития ее разработчики отобрали 18 направлений, которые ранее поступили от Минэкономики РФ и Минпромторга РФ.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин призвал обеспечить экономический суверенитет страны. Возврат к росту экономики не должен приводить к тому, чтобы чиновники расслаблялись, подчеркнул глава государства.