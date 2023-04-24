Украинские власти хотят превратить Киево-Печерскую лавру в госпиталь для военных Фото: REUTERS

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что на территории Киево-Печерской лавры вместо монастыря может появиться реабилитационный центр для военных или центр народных художественных промыслов.

«Бесспорно, наша жизнь там должна продолжаться, но есть разные некоторые вопросы и относительно реабилитационного центра для военных, и деятельности народных художественных промыслов», - сказал Ткаченко.

Он уточнил, что пока Минкульт только планирует разработку концепции управления и развития монастыря.

Как писал сайт KP.RU, ранее власти Украины потребовали от монахов украинской православной церкви (УПЦ) покинуть заповедник до 29 марта по причине того, что монастырь якобы нарушил договор по использованию госимущества.

В ответ на это патриарх Кирилл заявил, что закрытие Киево-Печерской лавры станет нарушением права миллионов жителей Украины на свободу вероисповедания. Однако Минкульт Украины в одностороннем порядке расторгнул договор аренды с монахами заповедника. Свое выселение из заповедника последние пытаются оспорить в судебном порядке.

В настоящее время в Киево-Печерской лавре периодически происходят стычки верующих с сотрудниками полиции. Прихожане пытаются потеснить правоохранителей возле территории заповедника.